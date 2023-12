In einer E-Mail an Softwareentwickler betonte Apple die Wichtigkeit, ihre Apps mit den neuesten Werkzeugen zu testen und zur Überprüfung einzusenden. Dies deutet auf eine baldige Veröffentlichung hin. Es ist die erste Produkteinführung für Apple seit der Watch im Jahr 2015.

Die Produktion laufe in China bereits seit Wochen auf Hochtouren, meldet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Ende Januar sollen die ersten Geräte bereit zur Auslieferung und ab Februar in den Apple Stores erhältlich sein.

Die neue 3500-US-Dollar-teure Mixed-Reality Brille bringt für Apple neue Herausforderungen im Verkauf mit sich. Das Headset muss vor Ort individuell an den Kopf des Nutzers angepasst werden, und die Apple Stores entsprechend umgerüstet werden.

Der iPhone-Konzern wagt sich mit seinem neuen Produkt in eine neue Nische vor, die bislang von Meta mit seinem Oculus-Headset dominiert wird. Experten vermuten, dass der hohe Preis, ein relativ schweres Gerät und die begrenzte Akkulaufzeit von zwei Stunden Kunden abschrecken könnten.

Das Unternehmen arbeitet schon an einem günstigeren Nachfolge-Modell des "Vision Pro" sowie an der nächsten Version des Betriebssystems visionOS, das 2024 erwartet wird. Apple zeigt sich zuversichtlich und verspricht in seiner Mitteilung an die Entwickler: "Es gibt noch so viel mehr zu erwarten, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was das nächste Jahr bringt."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Entdecken Sie unsere exklusiven Christmas-Deals! Ob langfristiger Vermögensaufbau, spannende Megatrends oder lieber Nervenkitzel pur? Wir haben für jeden Anlegertyp die passende Börsenstrategie in petto. Von Anfänger bis Profi – lassen Sie sich von unseren Experten begleiten und profitieren Sie von diesen exklusiven Sonderaktionen zum Jahresende.