"Lausitzer Rundschau" zum Klimagipfel:

"Zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von 3,3 Milliarden sowie Einsparungen von 1,4 Milliarden Euro lässt die Ampel einfach links liegen. So viel hätte die Cannabis-Legalisierung, wie sie ursprünglich im Koalitionsvertrag vereinbart war, laut konservativen Berechnungen des Düsseldorfer Ökonomen Justus Haucap eingebracht - Jahr für Jahr. Wenn man die Verbotspolitik für gescheitert erklärt, was selbst Lauterbach tut, dann sollte am Ende nicht so ein Gesetz dabei herumkommen - von dem am Ende nur zwei Gruppen profitieren werden: regelmäßige Konsumenten, die entweder ihre Pflanzen selbst anbauen oder Mitglied in einem Cannabis-Club werden. Und die Dealer, die weiterhin die Gelegenheitskonsumenten versorgen werden. Ohne Jugendschutz, ohne Qualitätskontrolle - und ohne Steuern zu bezahlen."/yyzz/DP/he