AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Asylreform der EU:

"Nun erlebt Europa eine Zäsur. Denn die EU verschärft die Regeln massiv, um die irreguläre Einwanderung einzudämmen. Die Hardliner haben sich durchgesetzt. Trotzdem können die Erwartungen vieler krisenerschöpfter Bürger nur enttäuscht werden. In Zeiten von überfüllten Turnhallen und überforderten Kommunen ist deren Sehnsucht nach einer schnellen Lösung verständlich. Doch die Auswirkungen dieser Reform werden selbst im besten Falle erst in ferner Zukunft zu spüren sein. In ungünstigeren Szenarien geht das Sterben im Mittelmeer weiter. Das Leid von Geflüchteten könnte gar zunehmen, wenn sich plötzlich sogar traumatisierte Minderjährige in haftähnlichen Lagern wiederfinden."/DP/jha