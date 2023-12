Huawei und UNESCO spenden im Rahmen eines Open Schools-Projekts IKT-Ausrüstung an Äthiopiens Bildungsministerium

ADDIS ABEBA, Äthiopien, 21. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die UNESCO und Huawei spendeten dem äthiopischen Bildungsministerium in der vergangenen Woche im Rahmen des Projekts „Technology-enabled Open School Systems for All" (TeOSS), das die beiden Partner seit 2020 in Äthiopien, Ägypten und Ghana durchführen, IKT-Ausrüstung.

Als Teil des dreijährigen Projekts, das dieses Jahr endet und unter der Initiative TECH4ALL von Huawei durchgeführt wird, haben die UNESCO und Huawei 480 Tablets, 48 Access Points und 24 Smartboards für 24 geförderte Sekundarschulen in verschiedenen Regionen Äthiopiens bereitgestellt.

„Ich danke der UNESCO und Huawei noch einmal für ihr Engagement im Bildungsbereich und für diese wichtige Spende in dieser sehr kritischen Zeit", sagte Ayelech Eshete, Staatsministerin für das Bildungsministerium in Äthiopien. Mit Blick auf die Begünstigten der Sekundarschule fügte sie hinzu: „Sie wird es ihnen ermöglichen, verschiedene Bildungsressourcen zu erkunden, ihr Wissen über die Lehrbücher hinaus zu erweitern und sich mit einem riesigen globalen Netzwerk von Informationen und Lernerfahrungen zu verbinden."

Die Ausrüstung wird dazu beitragen, die größeren Ziele des Projekts zu unterstützen, nämlich die digitale Kluft zu verringern und die Bildungsintegration und -gerechtigkeit zu verbessern, indem die Kapazitäten von Lehrkräften und Institutionen ausgebaut werden.

„Mit der jüngsten Lieferung von IKT-Ausrüstung an Sekundarschulen in ganz Äthiopien markieren wir einen wichtigen Meilenstein auf diesem Weg", sagte Dr. Rita Bissoonauth, Direktorin des UNESCO-Verbindungsbüros bei der AU, UNECA und Vertreterin Äthiopiens.

„Diese Schulen, die vom Bildungsministerium und den jeweiligen regionalen Bildungsbüros sorgfältig als Begünstigte dieses Projekts ausgewählt wurden, werden nun Technologie in ihre Klassenzimmer integrieren und ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben können, besser zu lernen, zusammenzuarbeiten und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln."

In Äthiopien konzentriert sich das dreijährige TeOSS-Projekt auf den Ausbau der IKT-Infrastruktur, um Pilotschulen zu vernetzen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler zu schulen und ein Learning Management System mit integrierter Fortbildungsplattform für Lehrkräfte aufzubauen. Zu den übergeordneten Zielen des Projekts gehört die Schaffung krisenfester Schulsysteme, die ein kontinuierliches Lernen sowohl unter normalen als auch unter Krisenbedingungen gewährleisten, indem sie Bildungsressourcen zu Hause, in der Schule und in anderen Bereichen zugänglich machen.