Ab Donnerstag sollen BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, Kehl und Berater Matthias Sammer diskutieren - laut der "Bild"-Zeitung dann im weiteren Verlauf auch mit Terzic. Der Trainer war nach dem 1:1 am Dienstag gegen den FSV Mainz 05 noch stärker in die Kritik geraten. Auf die Frage, ob er daran glaube, auch im neuen Jahr noch BVB-Trainer zu sein, antwortete Terzic nach dem Abpfiff: "Natürlich habe ich den Glauben daran."

DORTMUND (dpa-AFX) - In Dortmund blicken die BVB-Fans mit Spannung auf die turnusmäßige Klausurtagung der Club-Verantwortlichen mit möglichen Beratungen über die weitere Zusammenarbeit mit Trainer Edin Terzic. Übereinstimmenden Medienberichten am Mittwochabend zufolge bleibt es bei der Tendenz, dass der 41-Jährige und auch Sportdirektor Sebastian Kehl die Mannschaft im kommenden Jahr aus der Krise führen sollen. Das schrieben unter anderem die "Ruhr Nachrichten".

Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Beratungen beim BVB Wie geht es in Dortmund weiter?

