Die Aktionäre der Prospector Capital Corp. stimmen dem angekündigten Unternehmenszusammenschluss mit LeddarTech zu

QUEBEC CITY, 21. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- LeddarTech Inc. („LeddarTech" oder das „Unternehmen"), ein Automotive-Softwareunternehmen, das patentierte, revolutionäre KI-basierte Low-Level-Sensor-Fusions- und Wahrnehmungssoftwaretechnologie für ADAS und AD anbietet, und Prospector Capital Corp. („Prospector") (Nasdaq: PRSR, PRSRU, PRSRW), ein börsennotiertes, auf Übernahmen spezialisiertes Unternehmen unter der Leitung des ehemaligen Qualcomm-Präsidenten Derek Aberle und dem Vorsitz des ehemaligen stellvertretenden Qualcomm-Vorsitzenden Steve Altman, gaben heute bekannt, dass die Aktionäre von Prospector dem zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss zwischen Prospector und der LeddarTech Holdings Inc. zugestimmt haben, einem nach kanadischem Recht gegründeten Unternehmen und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von LeddarTech („Newco"). Die Zustimmung erfolgte auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre von Prospector am 13. Dezember 2023 (die „außerordentliche Sonderversammlung").

Die Stimmberechtigten, die mehr als 85 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Prospector halten, haben auf der außerordentlichen Hauptversammlung für den Vorschlag im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss gestimmt. Die Aktionäre von Prospector haben auch für alle anderen Vorschläge gestimmt, die auf der Außerordentlichen Hauptversammlung vorgelegt wurden. Im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung haben Aktionäre, die insgesamt 855.440 Prospector-Stammaktien der Klasse A (die „Prospector-Aktien der Klasse A") halten, ihr Recht ausgeübt, ihre Prospector-Aktien der Klasse A für rund 10,91 US-Dollar pro Aktie aus den auf dem Treuhandkonto von Prospector befindlichen Mitteln zurückzunehmen, sodass nach Erfüllung dieser Rücknahmen rund 14,6 Millionen US-Dollar in bar auf dem Treuhandkonto verblieben. 1.338.616 Prospector-Aktien der Klasse A (was etwa 60 % der gesamten Prospector-Aktien der Klasse A vor den Rücknahmen entspricht) werden nach Abschluss dieser Rücknahmen noch im Umlauf sein. Prospector plant, die vom Wahlleiter ermittelten Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") einzureichen.