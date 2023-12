In dem mittelfristigen Aufwärtstrend bestehend seit 2021 konnte das Paar EUR/SEK von 9,8641 SEK bis Mitte September auf 11,9958 SEK zulegen. Allerdings hat sich schon zuvor eine volatile Abschwächung der Kursbewegung eingestellt, die schlussendlich in ein Dreifachhoch bzw. einer SKS-Formation mündete. Dieses Konstrukt wurde bereits Mitte November aktiviert und führte geradewegs auf die letzte Bastion der Bullen um 11,1365 SEK talwärts. Sollte diese Trendlinie demnächst ebenfalls gebrochen werden, würde sich demnach ein größeres Verkaufssignal mit deutlichem Abwärtspotenzial für 2024 einstellen.

Kurzfristig sollten sich Investoren im Bereich der Trendlinie auf einen Pullback einstellen, dieser könnte an 11,3194 bzw. 11,4048 SEK heranreichen. Kommt es im weiteren Verlauf zu einem Kursrutsch unter 11,1015 SEK, würde dies eindeutige Hinweise auf eine Korrekturfortsetzung an 10,9051 und 10,6825 SEK aussenden. Mittelfristig könnte sogar noch einmal der etwas größere Unterstützungsbereich um 10,2970 SEK angesteuert werden. Ein Kursanstieg mindestens über den 200-Tage-Durchschnitt bei 11,5273 SEK (fallend) könnte dagegen kurzfristig weitere Käufer mobilisieren und Gewinne an die aktuellen Jahreshochs von 11,9958 SEK hervorrufen.

EUR/SEK (Wochenchart in SEK) Tendenz: