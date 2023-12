David Zaslav, Chief Executive Officer von WBD, traf sich am Dienstag in New York mit Bob Bakish, seinem Amtskollegen bei Paramount Global, um einen möglichen Deal zu besprechen, wie Axios zuvor berichtete. Er hat auch mit der Vorsitzenden von Paramount, Shari Redstone, gesprochen, deren Familienunternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an Paramount besitzt, dem Eigentümer von CBS und anderen Fernsehsendern.

Ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde berühmte Hollywood-Unternehmen wie die Film- und Fernsehstudios Paramount und Warner Bros. vereinen und eine Reihe von Pay-TV- und Fernsehsendern wie HBO und CBS unter einem Dach vereinen.

Eine Fusion der beiden großen Medienunternehmen würde wahrscheinlich von den US-Aufsichtsbehörden, die unter der Biden-Regierung zahlreiche Zusammenschlüsse in Frage gestellt haben, genauestens geprüft werden. Laut Axios sagen Führungskräfte von Warner Bros., dass sie einen solchen Zusammenschluss vollziehen könnten, weil ihr Unternehmen kein Sendernetzwerk wie Paramounts CBS besitzt.

Beide Unternehmen haben damit zu kämpfen, dass die Verbraucher ihre Kabel-TV-Abonnements zugunsten einer neuen Generation von Streaming-Diensten gekündigt haben. Das Streaming-Geschäft ist teuer und konnte die schrumpfenden Gewinne der traditionellen Sender nicht kompensieren. Die Programmkosten, insbesondere für Sport, sind explodiert.

Personen, die mit den Überlegungen von Paramount vertraut sind, sagen, der Vorstand sei offener für strategische Alternativen, wie eine Allianz mit einem anderen Medienriesen oder sogar einen Verkauf an einen Private-Equity-Käufer oder ein Technologieunternehmen.

Paramount wird von der Familie Redstone kontrolliert, die über die Holding National Amusements die Mehrheit der stimmberechtigten Aktien besitzt. Shari Redstone hat auch mit dem Filmproduzenten David Ellison und RedBird Capital Partners Gespräche über einen Verkauf der Beteiligung ihrer Familie an Paramount geführt.

Am Markt werden die Pläne eher mit Skepsis gesehen: Die Aktien von Paramount fielen im erweiterten Handel in der Spitze um 4,6 Prozent. Für Warner Bros. ging es bis zu 1,7 Prozent abwärts.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

