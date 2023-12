In der Türkei entscheidet die Notenbank über ihren Leitzins. Es wird eine abermalige Anhebung erwartet, allerdings nur eine leichte. Die Währungshüter haben unter der seit Sommer amtierenden Chefin Hafize Gaye Erkan ihre Geldpolitik deutlich gestrafft, nachdem sie zuvor lange gezögert hatten. Als wesentlicher Grund galt die Ablehnung hoher Zinsen durch Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der sich zuletzt mit öffentlichen Äußerungen zur Geldpolitik aber zurückgehalten hat./bgf/mis

Im Tagesverlauf dürften Anleger auf Konjunkturdaten aus den USA schauen. Am Nachmittag werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Wachstumszahlen zum Sommerquartal erwartet. Außerdem steht ein Frühindikator aus der Industrie auf dem Programm.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,17 Prozent auf 137,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,97 Prozent. Am Donnerstag war sie erstmals seit März unter die runde Marke von zwei Prozent gefallen.

