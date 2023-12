Heute vor genau drei Jahren wurde Tesla in den S&P 500 Index aufgenommen. Seitdem haben die Aktionäre des Unternehmens eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich und fragen sich, ob sie ihr Geld nicht besser in den breiten Aktienindex investiert hätten.

Die Tesla-Aktie schloss am 18. Dezember 2020, dem letzten Handelstag vor der Aufnahme des Unternehmens in den S&P 500 Index, bei rund 232 US-Dollar. Den gestrigen Handelstag an der Nasdaq beendete sie bei rund 247 US-Dollar, was einem Anstieg von 6,7 Prozent auf Schlusskursbasis entspricht.

"Die Bewertung von Tesla war weit überzogen, als das Unternehmen in den S&P aufgenommen wurde. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Aktie unterdurchschnittlich entwickelt hat und wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren unterdurchschnittlich entwickeln wird", sagte Craig Irwin, Analyst bei Roth Capital Partners, gegenüber Bloomberg ."Volatilitätstrading ist die richtige Strategie, um mit der Tesla-Aktie derzeit Geld zu verdienen."

In der Tat verbirgt sich hinter der glanzlosen Dreijahresrendite von Tesla eine sehr volatile Entwicklung. Zu einem Zeitpunkt lag die Aktie fast 80 Prozent über dem Kurs kurz vor der Aufnahme in den S&P, zu einem anderen Zeitpunkt war sie weniger als halb so hoch.

Mit Blick auf die Zukunft könnten die Bedingungen für Tesla noch schwieriger werden, da sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen abkühlt. Selbst die dominante Position des Unternehmens in diesem Sektor, die es für Investoren zur einzigen realisierbaren Wette in diesem Sektor macht, könnte in den kommenden Jahren nicht ausreichen, um den Aktienkurs zu stützen.

Die euphorische Rallye, die der Aufnahme von Tesla in den S&P 500 vorausging, macht die schwache Performance der Aktie für einige Anleger jedoch erträglich. Die Aktie stieg bis zum 18. Dezember um atemberaubende 731 Prozent, da die Erwartung, dass das Unternehmen bald den Status eines Blue-Chip-Unternehmens erlangen würde, sowohl institutionelle als auch private Anleger anlockte.

Die weitere Entwicklung der Tesla-Aktie wird auch stark davon abhängen, ob es Tesla in Zukunft gelingt, wirklich autonome Elektroautos zu bauen. Die Mehrheit der Analysten (21) rät laut Marketscreener derzeit zum Halten der Tesla-Aktie. 15 raten zum Kauf und sechs zum Verkauf.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion