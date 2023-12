FRANKFURT (dpa-AFX) - Das abrupte Ende der Weihnachtsrally an der Wall Street dürfte an diesem Donnerstag den deutschen Aktienmarkt belasten. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex Dax ein Minus von 0,5 Prozent auf 16 655 Punkte. Für den EuroStoxx 50 deutete sich ein ähnlich hoher Abschlag an.

"Da die Wallstreet erst in den späteren Handelsstunden nachgegeben hat, können die europäischen Börsen erst heute auf die Verluste an der Wallstreet reagieren", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Verluste zum Handelsstart seien damit "vorprogrammiert".