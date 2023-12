Als ChatGPT vor einem Jahr herauskam, war Amazon überrascht. Die Cloud-Abteilung von AWS hatte wenig zu bieten, wenn es um generative künstliche Intelligenz (KI) ging. Der KI Verantwortliche Adam Selipsky versuchte damals Kunden und Aktionäre zu beruhigen, dass die Neuerungen nur die ersten Schritte in einem Zehn-Kilometer-Rennen seien. Der Cloud-Marktführer kündigte auf der Kundenkonferenz „Re:Invent“ mehrere Produkte mit generativer KI an, darunter den Chatbot Q, der sich – anders als ChatGPT – an Geschäftskunden richtet. Auch AWS erweitert die Rechenkapazität. Das Unternehmen kündigte einen neuen, selbst entwickelten Chip namens Trainium2 an, der die Entwicklung von Anwendungen für künstliche Intelligenz beschleunigen soll. Über die Cloud haben Kunden zudem Zugriff auf den neuen H200-Prozessor des auf den Einsatz von KI spezialisierten Herstellers Nvidia.

Der lange Aufwärtstrend von Amazon ging im Wesentlichen seit September 2020 in eine Seitwärtsrange über. Ab November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar am 24. Mai 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 146,57 US-Dollar und bildete gleichzeitig am 16. August 2022 den Startpunkt einer neuerlichen Abwärtssequenz. Diese Sequenz erstreckte sich bis zum 6. Januar 2023 auf das Niveau von 81,43 US-Dollar. Im Jahr 2023 entwickeln sich die Aktienmärkte bis dato auf breiter Front freundlicher, wovon auch die Aktie von Amazon profitiert hat. So war es auch möglich, die Abwärtssequenz noch Mitte Januar 2023 zu brechen und bis dato einen Hochlauf bis auf das Level von 147,29 US-Dollar auszubilden. Seit 18. August 2022 wurde diese Widerstandszone drei Mal getestet und konnte am 18. Dezember 2023 überwunden werden. Aktuell ist der Weg frei für einen Test des 170,82 US-Dollar Widerstands. Auch das All Time High bei 188,65 US-Dollar vom 13. Juli 2021 erscheint aus heutiger Sicht in Reichweite.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: