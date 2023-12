First Hydrogen begrüßt Kanadas neuen Standard für die Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen

Vancouver, B.C., 21. Dezember 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich über die Ankündigung des ehrenwerten Steven Guilbeaults, des kanadischen Ministers für Umwelt und Klimawandel, über die Einführung von Kanadas neuem Electric Vehicle Availability Standard (in etwa: Standard für die Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen) (der „Standard“), welcher darauf abzielt, das Angebot an sauberen, emissionsfreien Fahrzeugen („ZEV“) in Kanada zu erhöhen. Zu den ZEV gehören die wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeuge („FCEV“) des Unternehmens sowie batterieelektrische Fahrzeuge („BEV“) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge. Die Ankündigung folgt auf die Einführung eines FCEV-Demonstrationsprogramms für Nordamerika und die Pläne für die Errichtung einer 35-Megawatt-(„MW“)-Wasserstoffproduktionsanlage und einem Montagewerk in Shawinigan (Quebec), in dem pro Jahr 25.000 emissionsfreie Fahrzeuge hergestellt werden sollen.

Der Standard wird sicherstellen, dass Kanada sein nationales Ziel erreichen kann, dass bis 2035 100 Prozent der verkauften Fahrzeuge emissionsfrei sind, und damit einen Beitrag zu Kanadas Klimaziel leisten, 362 Megatonnen kumulativer Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Der FCEV von First Hydrogen hat bewiesen, dass Wasserstoff als Antriebsenergie unerlässlich ist, um die Klimaschutzziele zu erreichen, die von kanadischen Flottenbetreibern in Sektoren wie Lebensmittelhandel, Paketzustellung, Bergbau und Versorgung gefordert werden.

Im Laufe des vergangenen Jahres hat das Ingenieurteam von First Hydrogen im Vereinigten Königreich (UK) durch sein Engagement bei der Entwicklung des FCEV des Unternehmens führendes Know-how und Fachwissen im Bereich der Wasserstofffahrzeuge aufgebaut. Wir sind fest davon überzeugt, dass die FCEV von First Hydrogen einen enormen Einfluss auf die Dekarbonisierung des Verkehrssektors haben können. Die Einsatztests mit dem FCEV von First Hydrogen haben seine Vorteile gegenüber BEV in puncto Reichweite, Nutzlast und Schnellbetankung aufgezeigt. Das FCEV hat eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern (400 Meilen) erreicht und liegt damit über der Mindestreichweite von 193 Kilometern (120 Meilen) der Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure („WLTP“), die im Rahmen des Null-Emissions-Mandats gefordert wird.