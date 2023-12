Wirtschaft Dax startet schwach - Anleger wegen Lage im Roten Meer verunsichert

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 16.680 Punkten berechnet, was einem Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht.



An der Spitze der Kursliste standen die Commerzbank, Henkel und die Hannover Rück entgegen dem Trend im Plus, die größten Abschläge gab es bei Siemens Energy, BMW und der Porsche-Holding. "Nach der Zinssenkungseuphorie, ausgelöst durch die letzte US-Notenbanksitzung, interessiert man sich an der Börse jetzt für den Zeitpunkt, wann mögliche Zinssenkungen ihre Wirkung entfalten", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Denn trübe Ausblicke von Logistikern wie Fedex gestern haben gezeigt, dass eine lockerere Geldpolitik in der Regel zunächst einmal die Folge einer schwächeren Konjunktur ist." Mit dem Riss der Gewinnserie an der Wall Street dürfte es auch für den Dax schwer werden, die 17.000 Punkte in diesem Jahr nochmal zu erreichen.