FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank kann mit ihrem zweiten Aktienrückkaufprogramm loslegen. Mit der Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) seien nun alle Erfordernisse erfüllt, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit. Das Programm hat ein Volumen von 600 Millionen Euro und ist damit fast fünfmal so groß wie das Erste, das im Juni abgeschlossen wurde. Den Start soll der Vorstand Anfang Januar beschließen. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. An der Börse kamen die Nachrichten am Donnerstag gut an.

Kurz nach Handelsstart legte die Commerzbank-Aktie um 2,6 Prozent auf 10,80 Euro zu und war damit klarer Spitzenreiter im Dax . Im Vergleich zum letzten Jahreswechsel hat das Papier mehr als ein Fünftel gewonnen. Mit Blick auf die vergangenen drei Jahre hat sich sein Wert sogar mehr als verdoppelt.