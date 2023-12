HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aurubis von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 80 Euro gesenkt. Die steigenden Investitionen in den kommenden Jahren dürften die Barmittelentwicklung des Kupferkonzerns belasten, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings unterstützten die steigenden Kupfer- und Edelmetallpreise den Aktienkurs./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

Die Aurubis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 76,98EUR gehandelt.