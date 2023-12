Öffentliche Schulden im 3. Quartal 2023 um 85,8 Milliarden Euro höher als Ende 2022 / Schuldenanstieg ohne Einbeziehung öffentlicher ÖPNV-Unternehmen um 9,3 Milliarden Euro geringer

Seite 2 ► Seite 1 von 3

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden undGemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte)war beim nicht-öffentlichen Bereich am Ende des 3. Quartals 2023 mit 2 454,0Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Jahresende 2022 um 3,6 %oder 85,8 Milliarden Euro. Gegenüber dem 2. Quartal 2023 nahm die Verschuldungum 1,5 % oder 36,3 Milliarden Euro zu. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehörenKreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zumBeispiel private Unternehmen im In- und Ausland.Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass ab dem 2. Quartal 2023 die Schuldenaller öffentlich bestimmten Verkehrsunternehmen im ÖffentlichenPersonennahverkehr (ÖPNV) in die Berechnung des öffentlichen Schuldenstandeseinbezogen werden. Hintergrund dafür ist, dass zur Finanzierung des zum 1. Mai2023 eingeführten Deutschland-Tickets die öffentlichen ÖPNV-UnternehmenZuweisungen und Zuschüsse von Bund und Ländern erhalten. Dadurch finanzieren siesich nicht mehr überwiegend durch ihre Umsatzerlöse und werden nach dem Konzeptder Finanzstatistiken ausnahmslos als Extrahaushalte klassifiziert, wodurch ihreSchulden in die Statistik einfließen. Ohne Einbeziehung der neu in die Statistikaufgenommenen ÖPNV-Unternehmen würde der Schuldenstand zum Ende des 3. Quartals2023 mit 2 444,5 Milliarden Euro um 9,3 Milliarden Euro niedriger ausfallen. DieVeränderung gegenüber dem Jahresende 2022 würde dann +3,2 % oder +76,5Milliarden Euro betragen.Schulden des Bundes steigen um 83,5 Milliarden EuroDie Schulden des Bundes stiegen bis zum Ende des 3. Quartals 2023 gegenüber demJahresende 2022 um 5,2 % beziehungsweise 83,5 Milliarden Euro. Ein Grund für denAnstieg war unter anderem ein erhöhter Finanzierungsbedarf infolge derEnergiekrise im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine, derüber das im November 2022 gegründete Sondervermögen"Wirtschaftsstabilisierungsfonds Energie" erfolgte. Dessen Verschuldung erhöhtesich bis Ende des 3. Quartals 2023 gegenüber dem Jahresende 2022 um 32,8Milliarden Euro beziehungsweise 108,7 % auf 63,1 Milliarden Euro. DieVerschuldung des Sondervermögens "Wirtschaftsstabilisierungsfonds Corona" sankdagegen gegenüber dem Jahresende 2022 um 10,4 Milliarden Euro auf 42,0Milliarden Euro (-19,8 %). Die Schulden des "Sondervermögens Bundeswehr", das im1. Quartal 2023 erstmals eine Verschuldung nachwies, stiegen zum Ende des 3.Quartals 2023 gegenüber dem 2. Quartal 2023 um 2,0 Milliarden Euro auf 3,2Milliarden Euro (+157,4 %). Da ÖPNV-Unternehmen der Bundesebene nur beim