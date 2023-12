WIESBADEN (ots) - 75 Jahre Daten im Dienst der Demokratie: Im Jahr seines

Jubiläums hat das Statistische Bundesamt (Destatis) in mehr als 600

Pressemitteilungen die "Welt in Zahlen" gefasst. Zeit für einen Jahresrückblick

im Spiegel der Statistik.



Januar: In Deutschland leben mehr Menschen als je zuvor





In Deutschland leben zum Jahresanfang mehr Menschen als je zuvor.Ausschlaggebend für das Bevölkerungswachstum auf die Rekordzahl von rund 84,4Millionen Menschen war die Nettozuwanderung von rund 960 000 Menschen aus derUkraine infolge des russischen Angriffskriegs. Insgesamt kamen im abgelaufenenJahr 2022 etwa 1,46 Millionen Personen mehr nach Deutschland als ins Auslandfortgezogen sind. Damit war die Nettozuwanderung über viermal so hoch wie imJahr 2021 und so hoch wie noch nie seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1950. ImJahresverlauf steigt die Bevölkerungszahl noch weiter auf rund 84,6 MillionenMenschen Ende September 2023.Februar: Steigende Baupreise und stockender WohnungsbauBevölkerungswachstum erzeugt Druck auf den Wohnungsmarkt. Im Jahr 2022 war dieZahl fertiggestellter Wohnungen mit 295 300 weit unter dem von derBundesregierung formulierten Ziel von jährlich 400 000 neuen Wohnungenzurückgeblieben. Und die Zahlen zum Bau deuten im neuen Jahr nicht auf einenRichtungswechsel hin: Viele Baumaterialien sind im 1. Halbjahr 2023 deutlichteurer als vor der Energiekrise, die Preise für den Bau neuer Wohngebäudesteigen im Februar 2023 binnen Jahresfrist um über 15 %. Die hohen Preise undschlechten Finanzierungsbedingungen schlagen sich in der Zahl neuer Bauvorhabennieder: Von Januar bis Oktober 2023 werden nur 179 800 Neubauwohnungengenehmigt. Das sind fast 30 % weniger als im Vorjahreszeitraum.März: Die deutsche Wirtschaft tritt auf der StelleDie Wirtschaftsleistung stagniert. Im 1. Quartal 2023 bleibt dasBruttoinlandsprodukt (BIP) in preis-, saison- und kalenderbereinigter Rechnungunverändert zum Vorquartal. Im 2. Quartal reicht es zwar für ein Mini-Wachstumvon 0,1 %, im 3. Quartal geht das BIP dann aber wieder um 0,1 % zurück. Diedeutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Das "R-Wort" geht um, die Sorge voreiner technischen Rezession mit Rückgängen in zwei Quartalen nacheinander.Welches Vorzeichen im Gesamtjahr 2023 vor der konjunkturellen Entwicklung steht,wird sich am 15. Januar 2024 zeigen. Dann gibt Statistische Bundesamt erstevorläufige Ergebnisse bekannt.April: Die letzten deutschen Atomkraftwerke gehen vom NetzAm 15. April endet der sogenannte Streckbetrieb für die letzten drei deutschenKernkraftwerke zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit im