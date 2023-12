NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der von der US-Gesundheitsbehörde FDA berichtete Rückruf von 340 MRT-Geräten wegen Explosionsgefahr habe zwar einen überschaubaren Umfang, sei aber ein weiterer Rückruf der höchsten Kategorie, schrieb Analyst Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit rücke der Medizintechnikhersteller erneut mit Qualitäts- und Sicherheitsproblemen in den Fokus. Die Aktie dürfte einen Kursrückschlag erleiden, zumal sie seit Jahresbeginn innerhalb des Sektors am besten gelaufen sei./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 02:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2023 / 02:24 / ET

Die Koninklijke Philips Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 20,95EUR gehandelt.



