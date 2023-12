Marktschorgast (ots) - Besucher der CMT dürfen sich bei FRANKIA gleich auf zwei

Premieren freuen: Die Edition Pure des FRANKIA PLATIN feiert Premiere und auch

der Teilintegrierte 3,5-Tonner FRANKIA NOW wird in Stuttgart erstmals zu sehen

sein. Vom 13. bis 21. Januar warten natürlich noch viel mehr FRANKIA-Highlights

sowie vielfältige Wohnmobile und Campervans der gesamten Groupe Pilote in Halle

3 darauf, entdeckt zu werden.



Alle FRANKIA Wohnmobile auf einen Blick gibt es -> hier. (https://www.frankia.co

m/?mtm_campaign=presseportal%20frankia%20startseite&mtm_kwd=dezember%202023%20-%

20cmt%202024&mtm_source=presseportal.de&mtm_medium=presse&mtm_content=link%20fra

nkia%20startseite&mtm_placement=presseportal)





Freie Blickachsen, indirektes Licht, organische Formen, neue frischeFarbkombinationen - so sieht die die Zukunft der Wohnmobile bei FRANKIA aus. DerTeilintegrierte FRANKIA NOW zeigt, wie das geht: Denn der wendige 3,5-Tonnersetzt Maßstäbe in Sachen Design, Licht, Raum und Details.FRANKIA NOW - bei FRANKIA beginnt die Zukunft JETZT!Außen wirkt der neue Teilintegrierte lässig sportlich - im Innenraum dominiertcleanes Design in Anthrazit und weiß mit frischen Farbakzenten sowie einspannender Materialmix. Die Stoffverkleidung schafft Gemütlichkeit und wirktschallisolierend. Besonders: Es wird den NOW in drei Farbwelten geben, die nichtnur im Innenraum sondern auch im Außendesign gespielt werden.Freiheit und Raum sind die zentralen Themen im NOWDenn dank des smarten Innenraumdesigns und der innovativen Raumgestaltungbemerkt man schon beim Eintreten eine Weite im Raum, die es so in keinemVergleichsmodell gibt. Zusätzlich bietet der 3,5-Tonner reichlich Stauraum undeine ausgezeichnete Zuladung . Unterstützt wird das großartige Raumgefühl durchein cleveres Beleuchtungs- bzw. Lichtsystem . Bei Nacht oder in der Dämmerungsetzt ein effektvolles Beleuchtungskonzept den Innenraum perfekt in Szene.Besonders: Auch das optionale Hubbett über der Sitzgruppe dient alsDeckenbeleuchtung. Tagsüber schenken die freien Sichtachsen und viel natürlichesLicht Helligkeit und Raum.Was drinsteckt? Viele wirklich smarte Detaillösungen, die es so noch nie zuvorgab und die das mobile Reisen noch schöner und bequemer machen. Das beginnt inder Sitzgruppe mit einem Tisch, der nicht nur dreh- und höhenverstellbar,sondern zusätzlich asymmetrisch faltbar ist. Highlight rund um die Sitzgruppeist eine neuartige Multifunktionsbox, die sowohl als Hocker oder Fußablage alsauch als Stauraumbox genutzt werden kann und ein Tower, der viel Stauraum bietet