BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis in einem Ausblick auf das vierte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Im zu Ende gehenden Jahr 2023 sei für Novartis fast alles in den richtigen Bahnen gelaufen, und auch das Schlussquartal sollte davon zeugen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Kurstreiber für 2024 biete der Blick in den Kalender über klinische Studien eher begrenzt Chancen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 01:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 89,07EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Field

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m