In jüngster Zeit hat sich die Marktstimmung gegenüber Nike-Aktien verbessert, angetrieben durch die Erwartung höherer Margen dank günstigerer Frachtkosten und reduzierter Rabattaktionen. Bereits in der vergangenen Woche stufte Citi-Analyst Paul Lejuez das Papier von Nike von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und bezeichnete das Unternehmen als eine "attraktive Margenerholungsgeschichte" in einem turbulenten makroökonomischen Umfeld.

Ebenso setzte Wells-Fargo-Analyst Ike Boruchow Anfang Dezember Nike auf seine Liste der Top Picks. Er kommentierte: "Wir glauben einfach, dass die Erholungseigenschaften, die sich jetzt entfalten, eine überzeugendere langfristige Idee bis 2024 darstellen."