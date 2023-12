Dachser kauft schwedischen Lebensmittellogistiker Frigoscandia (FOTO)

Kempten/Helsingborg (ots) - Mit der Akquisition des European Food

Network-Partners für Schweden, Norwegen und Finnland stärkt Dachser sein Netz

für den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln in Europa.



Dachser weitet mit dem Erwerb von Frigoscandia AB sein eigenes europäisches

Lebensmittellogistik-Netzwerk auf die nordischen Länder Schweden, Norwegen und

Finnland aus. Frigoscandia mit Hauptsitz im schwedischen Helsingborg ist der

führende Anbieter von temperaturgeführter und Tiefkühllogistik auf dem

nordischen Markt. Der Zukauf bedarf noch der Zustimmung der europäischen

Wettbewerbsbehörden.





Dachser erwirbt Frigoscandia aus den Händen des Private-Equity-Investors MutaresSE & Co.KGaA. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024abgeschlossen.Bei einem Umsatzvolumen von rund 300 Millionen Euro in 2022 beschäftigtFrigoscandia ca. 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem im KernmarktSchweden. Darüber hinaus ist der traditionsreiche Lebensmittellogistiker, der1948 gegründet wurde, in Norwegen, Finnland, Dänemark und den Niederlandenaktiv. Frigoscandia verfügt über ein eng geknüpftes und überaus leistungsfähigesNetzwerk für die Distribution von temperaturgeführten (+2 bis +7 Grad Celsius)und tiefgekühlten Lebensmitteln (unter -18 Grad Celsius). Das Unternehmen bietetServices in drei Geschäftsbereichen an.- Nationale Transportdienstleistungen in Schweden mit einem landesweitenNetzwerk und einer eigenen Flotte von 260 Fahrzeugen. Dazu kommen noch einmalrund 240 Lkw von Transportunternehmen.- Internationale Lebensmitteltransporte in 51 Länder über Straßen-, Luft- undSeetransporte.- Warehousing mit zwölf für die Lagerung von Lebensmitteln ausgelegtenLogistikanlagen in Schweden und drei in Norwegen.Frigoscandia ist seit 2019 Partner im European Food Network, das unter derSystemführerschaft von Dachser 34 Länder in Europa abdeckt. Die Mitgliedschaftin diesem Netzwerk profilierter Lebensmittellogistiker unterstreicht die hoheQualität, die Frigoscandia seinen Kunden in den strategisch wichtigen nordischenMärkten anbieten kann. Im Rahmen des European Food Network haben Dachser undFrigoscandia eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufgebaut, und auch auf Ebeneder Unternehmenskultur gibt es viele Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten.Zukauf stärkt die Position von Dachser unter den führendenLebensmittellogistikern Europas"Wir freuen uns darüber, die Partnerschaft mit Frigoscandia auf eine neue Stufezu heben. Mit dem Zukauf erweitern wir unser eigenes Food Logistics-Netz auf dienordischen Märkte Schweden, Norwegen und Finnland. Gleichzeitig stärken wirunsere Position unter den führenden Lebensmittellogistikern Europas", sagt