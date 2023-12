Einkauf und Lieferkettenmanagement 2024 / Herausforderungen und Lösungsvorschläge von INVERTO

Köln (ots) - Um steigende Kosten zu bewältigen und grenzüberschreitende

Lieferketten zu sichern, rückt die Beschaffung im kommenden Jahr verstärkt in

den Fokus. INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte

Tochtergesellschaft der Boston Consulting Group (BCG), erläutert die vier

wichtigsten Trends und Lösungsvorschläge.



Geopolitische Spannungen haben die Unternehmenslandschaft in den vergangenen

zwei Jahren nachhaltig verändert. Um die Auswirkungen auf die Einkaufspreise zu

bewältigen und grenzüberschreitende Lieferketten abzusichern, rückt die

Beschaffung 2024 noch stärker in den Fokus. Es liegt in der Verantwortung der

Unternehmensleitung sicherzustellen, dass ihre Beschaffungsteams die richtigen

Anreize erhalten und sich der zentralen Themen bewusst sind, die den Einkauf im

kommenden Jahr prägen werden.