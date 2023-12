FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewinnmitnahmen im Autosektor haben sich am Donnerstag fortgesetzt. Im europaweiten Vergleich war die Branche der größte Verlierer mit einem Abschlag von gut einem Prozent für den Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts . Im Dax bildeten die Anteile an der Porsche-Holding das Schlusslicht mit 1,8 Prozent. Die Kurse der Hersteller Volkswagen , BMW und Mercedes-Benz gaben zwischen 1,1 und 1,5 Prozent nach.

Der Sektor hatte mit dem Gesamtmarkt in den vergangenen Wochen reichlich Auftrieb erhalten. Dabei beflügelte auch die Aussicht auf bald wieder sinkende Leitzinsen. Niedrigere Zinsen tun auch den Autoverkäufen der Hersteller gut, denn viele Gefährte werden auf Kredit erworben.

Vom Zwischentief Ende Oktober hatte der europäische Subindex für die Autobranchen bis Mitte Dezember fast ein Fünftel hinzugewonnen, doch seitdem ist die Luft raus. Befürchtungen am Markt, die hohen Erwartungen an die Notenbanken seien überzogen, belasteten zuletzt. Zudem dürfte auch die Aussicht auf den Wegfall des E-Auto-Sonderbonus in Deutschland die Gunst der Anleger für den Sektor gedämpft haben./tav/bek/jha/