Die Kurskapriolen der letzten Monate und insbesondere aus 2021 wurden im letzten Jahr sukzessive abgebaut, Home Depot fiel hierbei in den Unterstützungsbereich aus Anfang 2021 um 265,00 US-Dollar zurück. Dort stellte sich anschließend eine zähe Seitwärtsbewegung mit einem dazugehörigen Deckel um 338,17 US-Dollar ein, der erst kürzlich durchbrochen werden konnte und damit den Konsolidierungsmodus der letzten Jahre beendete.

Der erfolgreiche Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis über das Widerstandsband zwischen 338,17 und 345,69 US-Dollar hat der Home Depot-Aktie in einem ersten Schritt weiteres Kurspotenzial an 368,21 und darüber die 375,52 US-Dollar freigesetzt. Entsprechend würde es sich hierauf lohnen, ein Long-Investment abzuschließen. Notierungen unterhalb von 332,20 US-Dollar sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden, dies könnte nämlich Hinweise auf einen Abschlag zurück in den mittleren Bereich der vorherigen Schiebephase um 307,97 US-Dollar liefern.

Home Depot Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: