Düsseldorf (ots) - Auch das Steuerjahr 2023 bringt diverse Änderungen mit sich:

darunter die Erhöhung des pauschalen Werbungskostenabzugs und die Anpassung des

Einkommensteuertarifs. Damit reagiert der Gesetzgeber einerseits auf die

weiterhin hohe Inflationsrate und den Trend zur Heimarbeit - und eröffnet

Bürgern andererseits Möglichkeiten, zusätzlich zu sparen.



"Gerade neue Änderungen bergen häufig großes Potenzial, um die eigene Steuerlast

zu reduzieren", wissen die Steuerprofis Ali Doygun und Soufian el Morabiti von

der Steuerkanzlei GoldmanTax. Die Steuerkanzlei setzt sich täglich mit den

aktuellen Gegebenheiten im deutschen Steuerrecht auseinander und nutzt sie zur

Entwicklung individueller Steuerstrategien für den Mittelstand.





Welche drei neuen Regelungen hierfür besonders spannend sind und wie fast jederdamit hunderte Euro im Jahr spart, verraten die Experten in diesem Artikel.1. Steuervorauszahlungen jährlich anpassenViele Unternehmen wissen nicht, dass sie ihre Steuervorauszahlungen jährlichanpassen können, wenn geschäftliche Gründe dafür sprechen. Diese Vorauszahlungenkönnen die Liquidität stark beeinträchtigen, unabhängig davon, ob es sich umEinkommen-, Körperschafts- oder Gewerbesteuer handelt. Wenn der Gewinn einesUnternehmens beispielsweise die Höhe einer aktuellen Vorauszahlung nicht mehrrechtfertigt, kann ein Anpassungsantrag beim zuständigen Finanzamt gestelltwerden. Dadurch kann die Belastung einfach herabgesetzt und die Liquidität desUnternehmens verbessert werden.2. Die Gehälter auf Führungsebene prüfen und optimierenUnternehmer können 2023 von einem Grundfreibetrag in Höhe von 10.347 Europrofitieren, den sie als steuerfreie Summe erhalten. Da sich viele von ihnenselbst kein Gehalt auszahlen, verschenken sie diese Chance. Gleichzeitigerhalten Geschäftsführer in einigen Betrieben oft deutlich zu viel Lohn.Unternehmen sollten daher prüfen, ob Optimierungen auf Führungsebene sinnvollsind. Eine sorgfältige Überprüfung der Gehälter kann dazu beitragen, Steuern zusparen und die Effizienz des Unternehmens zu steigern.3. Vom Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibungen profitierenEine weitere Möglichkeit, Steuern zu sparen, ist die Nutzung desInvestitionsabzugsbetrags. Unternehmen und Freiberufler können sich dadurchLiquidität sichern, indem sie einen Teil ihrer voraussichtlichen Investitionender nächsten drei Jahre bereits im aktuellen Wirtschaftsjahr abzurechnen.Seit dem 01.01.2022 ist es auch möglich, 50 Prozent der Kosten für abnutzbare,bewegliche Wirtschaftsgüter wie Fahrzeuge, Photovoltaikanlagen oder Maschinengeltend zu machen. Es empfiehlt sich generell, Abschreibungen im Unternehmen zuoptimieren, beispielsweise durch Sonderabschreibungen, die Betriebe mit einemjährlichen Gewinn von bis zu 200.000 Euro nutzen können.FazitDie Steuererklärung ist für viele Unternehmen und Freiberufler eine lästigePflicht, die mit hohen Kosten verbunden sein kann. Doch mit den neuen Regelungenfür das Steuerjahr 2023 ergeben sich auch Chancen, Steuern zu sparen und dieLiquidität zu verbessern.Durch die Anpassung von Steuervorauszahlungen, die Optimierung der Gehälter aufFührungsebene sowie die Nutzung des Investitionsabzugsbetrags und vonSonderabschreibungen können Unternehmen und Freiberufler mehrere tausend Euro imJahr sparen. Es empfiehlt sich daher, sich frühzeitig mit den neuen Regelungenauseinanderzusetzen und gegebenenfalls Unterstützung durch Steuerberater oder-kanzleien in Anspruch zu nehmen.