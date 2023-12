Johannes Wettstein devient Directeur général de prosperity solutions AG (FOTO)

Ruggell (ots) - Prosperity solutions AG, filiale du groupe financier numérique

the prosperity company AG et organisation soeur de Liechtenstein Life Assurance

AG, accueille son nouveau directeur général: le 18 décembre 2023, Johannes

Wettstein prendra la suite de Christoph Böckle, qui se concentrera exclusivement

sur sa fonction de directeur général de la holding. Johannes Wettstein devient

également membre du Comité de direction du groupe the prosperity company. Avec

ce changement de personnel, le groupe souligne ses ambitions stratégiques de

croissance sur les marchés internationaux et numériques.



Johannes Wettstein peut s'appuyer sur une longue expérience dans le secteur

financier. Il était dernièrement DG du site zurichois d'Algebris Investments, un

gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale. Auparavant, il a occupé différentes

fonctions au sein d'UBS, dans les branches Investment Bank et Wealth Management.

Il a également travaillé pendant plusieurs années pour Axel A. Weber, président

du groupe de la banque Suisse, en tant que responsable des relations avec les

clients et les actionnaires stratégiques du groupe.





Avec ses nouvelles responsabilités, Johannes Wettstein va promouvoir ledéveloppement international de prosperity solutions AG. Dans le même temps, ilendosse aussi la responsabilité des marchés clés que sont la Suisse etl'Allemagne, qu'il continuera aussi à faire croître avec son équipe. Ilexplique: "De concert avec Christoph Böckle, directeur général de prosperitycompany, et Dr Aron Veress, directeur général de Liechtenstein Life, je suisheureux d'ouvrir dans le développement de l'entreprise une nouvelle phase aucours de laquelle nous renforcerons notre position compétitive sur les marchésactuels, nous en ouvrirons de nouveaux, à l'international, et nous exploiteronsdes canaux innovants."Christoph Böckle, directeur général de the prosperity company, ajoute: "Cesdernières années, notre groupe s'est imposé avec succès en Suisse et enAllemagne en tant que prestataire numérique d'assurance à forte croissance.L'expérience de Johannes Wettstein dans le secteur financier et son leadershipseront essentiels pour atteindre notre objectif stratégique d'ancrer theprosperity company comme groupe financier international de premier plan dessolutions innovantes en matière de prévoyance et d'investissement."Le groupe prosperityLe groupe financier numérique prosperity a été créé en 2016 autour de laprometteuse compagnie d'assurance-vie Liechtenstein Life Assurance AG. À partird'idées et de solutions innovantes, il conçoit un écosystème numériqueholistique pour une prévoyance vieillesse et une planification patrimoniale etsuccessorale à haut rendement.Outre Liechtenstein Life, l'entreprise prosperity solutions AG complète lacréation de valeur du groupe en constituant un pôle insurtech innovant pourl'acquisition et le suivi de partenaires commerciaux ainsi que pour la gestiondes clients finaux. En tant que holding, the prosperity AG assure une gestionefficace et un pilotage stratégique des filiales.Avec un réseau de plus de 1'000 partenaires commerciaux, le groupe prosperityaccompagne environ 110'000 clients finaux. Plus de 120 collaborateurs basés auLiechtenstein et à Zurich, Berlin et Lisbonne maintiennent depuis des annéessans relâche le groupe sur la voie de la réussite à l'aide de solutions tournéesvers l'avenir.