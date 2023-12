Johannes Wettstein nuovo Chief Executive Officer di prosperity solutions AG (FOTO)

Ruggell (ots) - prosperity solutions AG, una società affiliata del gruppo

finanziario digitale the prosperity company AG e organizzazione sorella di

Liechtenstein Life Assurance AG, ha un nuovo Amministratore Delegato: il 18

dicembre 2023 Johannes Wettstein è subentrato a Christoph Böckle, che si

dedicherà esclusivamente al suo ruolo di CEO della holding. Wettstein diventa

inoltre membro dell'Executive Management del gruppo di imprese the prosperity

company. Con questo cambiamento a livello di personale, il gruppo sottolinea le

proprie ambizioni strategiche di crescita sia nei mercati internazionali che in

quelli digitali.



Johannes Wettstein vanta un'esperienza pluriennale nel settore finanziario.

Recentemente, ha ricoperto il ruolo di CEO della succursale zurighese di

Algebris Investments, una società di asset management globale. In precedenza, ha

svolto diverse funzioni nell'Investment Bank e nel Wealth Management di UBS.

Presso questa banca svizzera ha inoltre lavorato per diversi anni per l'UBS

Group Chairman Axel A. Weber, occupandosi, tra le altre cose, delle relazioni

strategiche con i clienti e gli azionisti del gruppo.