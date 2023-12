DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bahn-Reisende müssen sich auf drei- bis fünftägige Streiks auf der Schiene ab Januar einstellen. "Einen unbefristeten Streik auszurufen, wäre mit Blick auf die Kunden und die wirtschaftlichen Folgen nicht in Ordnung", sagte der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Wir werden Streiks von drei bis maximal fünf Tagen machen", sagte der 64-Jährige.

Final ausgemacht sind die Streiks aber noch nicht. Zuletzt hatte Weselsky betont, dass er bei Zugeständnissen der Arbeitgeberseite auch auf weitere Arbeitskämpfe verzichten würde. "Der Streik kann immer abgewendet werden", sagte Weselsky am Mittwoch dem RBB-Inforadio. "Die Arbeitgeberseite hat immer die Möglichkeit, ein Angebot zu versenden, ein Angebot zu machen, in dem die Eckpunkte unter anderem bei der Wochenarbeitszeit so verankert sind, dass es einen Verhandlungseinstieg wieder gibt."