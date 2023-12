Prominenter Investor Sanna Lindström bildet strategische Allianz mit der Justin Alexander Group mit Investitionen von CEO Justin Warshaw

Mönchengladbach (ots) -



- Justin Warshaw, CEO des weltweit agierenden US-Unternehmens The Justin

Alexander Group und einer der bedeutendsten Brautmodedesigner weltweit,

investiert in das in Mönchengladbach ansässige Label.

- Strategische Allianz konzentriert sich auf die Optimierung der

Geschäftsabläufe, einschließlich Produktion, Vertrieb und Service,

insbesondere für den Handel

- Zweite Finanzierungsrunde für das Brautmodenlabel



Die Sanna Lindström GmbH hat eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen.

Nachdem im letzten Herbst drei prominente Investoren, nämlich Robert Siebel von

"The British Shop", Armin Fichtel (ehemaliger CEO der s.Oliver Group und

Breuninger) und Matthias Köppe, dem Brautmodenlabel beigetreten sind, wird nun

eine neue Partnerschaft mit einem globalen Branchenführer etabliert, der Justin

Alexander Group. Mit seiner Investition wird CEO Justin Warshaw neben Sanna

Lindström und Simon Gincberg zum Gesellschafter des in Mönchengladbach

ansässigen Unternehmens. Justin Warshaw, der aus dem gleichnamigen, 1946 in New

York gegründeten Familienunternehmen ein globales Brautkleid-Imperium erschaffen

hat, ist weltweit einer der renommiertesten Designer der gesamten Branche.