Warum das klassische Weihnachtsgeld alleine nicht ausreicht Experte teilt innovative Ansätze für eine langfristige Mitarbeiterbindung (FOTO)

Hamburg (ots) - In Zeiten zunehmender Inflation, sich wandelnder

Arbeitsstrukturen und steigender Lebenshaltungskosten steht auch das

traditionelle Weihnachtsgeld vor neuen Herausforderungen. Seine Relevanz

schwindet, während moderne Ansätze zunehmend an Bedeutung gewinnen. Innovative

Benefits und emotionale Lohnbestandteile bieten nicht nur finanzielle Anreize,

sondern fördern auch die langfristige Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeiter.



"Einmalzahlungen wie das klassische Weihnachtsgeld, die oft als netter Bonus

wirken, verlieren angesichts der finanziellen Realitäten und des kurzfristigen

Nutzens zunehmend an Attraktivität", sagt Felix Anrich, Geschäftsführer von

FAIRFAMILY. "Unternehmen müssen sich daher fragen, wie sie ihre Mitarbeiter

langfristig motivieren und binden können. Hier setzen innovative Benefits an,

die den Geldbeutel nicht nur kurzfristig entlasten, sondern auch langfristig von

Nutzen sind." Warum das klassische Weihnachtsgeld alleine inzwischen nicht mehr

ausreicht und wie Unternehmen ihren Mitarbeitern stattdessen zusätzlichen

Mehrwert bieten können, verrät der Experte in diesem Beitrag.