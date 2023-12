1 Million Euro Prämien fürs Klima ausbezahlt / Molkerei Berchtesgadener Land und Penny fördern energieeffiziente Investitionen in der Landwirtschaft im Projekt "Zukunftsbauer" (FOTO)

Köln/Piding (ots) - Die Molkerei Berchtesgadener Land und Penny ziehen zumJahresende Bilanz beim gemeinsamen Klimaprojekt "Zukunftsbauer"In den letzten beiden Jahren wurden an Landwirt:innen der Molkereigenossenschaftim Rahmen des Projektes eine Fördersumme von über 1 Mio. Euro ausbezahlt. Bisjetzt wurden knapp 400 Maßnahmen für Energiespeicherung, -erzeugung undEffizienzsteigerung gefördert. Damit wurde eine Investitionsvolumen fürEnergieeffizienz in der Landwirtschaft im Alpenraum von über 8 Mio. Eurorealisiert. Der Schwerpunkt lag auf PV-Anlagen, Energiespeicher undEnergieeinspar-Technik. Dass die Landwirtschaft ihren Beitrag zur Energiekriseleisten will und kann, zeigt die hohe Beteiligung am Projekt."Klimaschutz und Energiewende können nur gelingen, wenn alle anpacken daherhaben wir von Penny nach einem Partner Ausschau gehalten, der mit uns einProjekt zur Energieeffizienz realisieren könnte. Das 2020 - also noch vor derEnergiekrise - von Berchtesgadener Land entwickelte Zukunftsbauer-Projekt hatuns da voll überzeugt, denn es nimmt alle Akteure der Lieferkette mit:Verbraucher:innen, Molkerei, Landwirtschaft und Handel", so Philipp Stiehler,Geschäftsführer Rewe Group Buying/Ware Discount. Verbrauchende unterstützenseither durch den Kauf von Berchtesgadener Land-Milchprodukten in denPenny-Märkten einen Förderfond, der von der Molkerei verdoppelt wird und in deninzwischen über 1 Mio. Euro eingezahlt wurden. Mit dem Fond werden Investitionenzur alternativen Energieerzeugung, Energiespeicherung und Energieeffizienz aufden landwirtschaftlichen Höfen unterstützt. Bernhard Pointner, Geschäftsführerder Molkereigenossenschaft Berchtesgadener Land, ist sich sicher: das ProjektZukunftsbauer kam genau zur richtigen Zeit, denn es unterstützt dielandwirtschaftlichen Betriebe bei ihrer Transformation hin zu klimafreundlicherMilchproduktion. Es war außerdem ein wichtiges Element in unsererNachhaltigkeitsstrategie, für die wir den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 inder Kategorie "Nahrung- und Genussmittel/Milch- und Frischeprodukte" erhaltenhaben.Die aus Wissenschaftlern, Landwirt:innen, Energieberater, Molkerei und Handelbesetzte Jury hat seit Start des Projektes im September 2021 in 4 Jurysitzungenknapp 400 Maßnahmen geprüft und genehmigt. Darunter 103 Stromspeicher, 92PV-Anlagen, 57 LED-Beleutungsanlagen, 26 Frequenzsteuerungen für Vakuumpumpenvon Melkanlagen, 24 Vorkühler und z.B. 24 Hackschnitzelheizungen. Dafür habendie Landwirt:innen über 8 Mio. Euro auf ihren Höfen investiert. Es ist geplantdas anfangs für drei Jahre angelegte Projekt aufgrund der guten Resonanzweiterzuführen. Derzeit stehen 140 Betriebe auf der Warteliste.Pressekontakt:Redaktion: Barbara Steiner-HainzTel.: +49 8651 7004-1150Fax: +49 8651 7004-1199E-Mail: mailto:barbara.steiner-hainz@molkerei-bgl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59659/5677341OTS: PENNY Markt GmbH