Las Vegas / München (ots) - VicOne (http://www.vicone.com/) , ein führendesUnternehmen für Cybersecurity-Lösungen im Automobilbereich, wird seine SmartCockpit Cybersecurity-Lösungen(https://www.vicone.com/solutions/smart-cockpit-protection) auf der ConsumerElectronics Show ( CES (https://www.ces.tech/) ) in Las Vegas, einem derweltweit größten Technologie-Events (9.-12. Januar 2024), vorstellen. Gemeinsammit Partnern wie P3 digital services (http://www.p3-group.com/) , einemführenden Anbieter von In-Vehicle Infotainment (IVI)-Systemen, bietet VicOneeine sichere IT-Umgebung für Android Automotive OS basierte IVI-Lösungen mitgeschützten Daten für Fahrer und Passagiere. DieAutomotive-Cybersicherheitslösung bewertet kontinuierlich die Risiken für dieDatensicherheit und schützt E-Mail-Adressen, Bankkontonummern,Kreditkartendaten, Sozialversicherungsnummern und mehr vor Cyberangriffen. DieLösungspartner gehen auf das veränderte Nutzungsverhalten der Fahrer vonvernetzten Autos und Elektrofahrzeugen und deren Einfluss auf dieCybersicherheit ein. Die Automobilhersteller bereiten sich jetzt schon aufzunehmende Cyberangriffe mithilfe schlüsselloser Zugangssysteme, Ladestationenund Infotainment-Systemen in Fahrzeugen vor. Die kombinierteCybersicherheits-Lösung wird auf dem P3-Stand anhand eines realen Fahrzeugsdemonstriert.Im Einzelnen wird VicOne auf der CES sein vollständig integriertes Smart CockpitProtection Software Development Kit (SDK), seine NXP/Qualcomm-bezogenenLösungsvorschläge (Goldbox/Orangebox, Qualcomm 8155 IDPS-Integration) sowieseine Vehicle Security Operation Center- (VSOC) und Vulnerability ManagementSystem- (VMS) Lösungen vorstellen. Die Experten von VicOne begrüßen alleInteressenten, die sich über die neuen Technologien und Lösungen informierenmöchten, am Stand von P3 im Las Vegas Convention Center, West Hall Level 1(Stand 6474).Da Autos sich inzwischen zu Supercomputern auf Rädern entwickeln, bleiben bzw.entstehen gewisse Sicherheitslücken, die Angreifer nutzen können, umAutohersteller, deren Zulieferer und Autobesitzer zu Opfern zu machen - mitweitreichenden Folgen für den Straßenverkehr und die Fahrzeugsicherheit. DieSmart Cockpit-Lösung von VicOne bietet eine ganze Reihe vonCybersicherheitsfunktionen für das Infotainment-System, die durch die auf derAndroid Automotive OS basierende sogenannte SPARQ OS-Plattform von P3 ermöglichtwerden. Die Lösungskombination verhindert, dass personenbezogene Daten (PII)entwendet und die Privatsphäre durch unsichere Apps oder Browser verletzt wirdund schützt so die Fahrzeugnutzer. Gleichzeitig blockiert sie die Installationvon digitalen "Hintertüren" bzw. Schwachstellen und verhindert so die