PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen sind am Donnerstag mit Verlusten der Wall Street gefolgt. In den USA waren die Anleger tags zuvor nach der starken Börsenrally seit Ende Oktober nervös geworden und hatten Gewinne mitgenommen. Die Erwartungen, dass in der weltgrößten Volkswirtschaft die Leitzinsen angesichts einer sich zunehmend abschwächenden Inflation 2024 sinken werden, hatte in den vergangenen Handelstagen zu einem Rekordlauf an den US-Aktienmärkten geführt. Derzeit liegen die Zinsen in den USA auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Der EuroStoxx 50 , der vor einer Woche bei knapp unter 4600 Punkten den höchsten Stand seit 22 Jahren erreicht hatte, gab am späten Vormittag um 0,55 Prozent auf 4508,80 Punkte nach. Der französische Cac 40 verlor 0,45 Prozent auf 7549,01 Zähler. Er hatte am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Der britische FTSE 100 sank zuletzt um 0,42 Prozent auf 7683,48 Punkte.