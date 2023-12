ING bringt verzinstes Tagesgeldkonto für Geschäftskunden auf den Markt

Frankfurt am Main (ots) - Die ING erweitert ihr Produktangebot für kleine und

mittlere Unternehmen sowie Selbstständige: Mit der Einführung des "Business

Extra-Kontos", einem verzinsten digitalen Tagesgeldkonto für Geschäftskunden,

baut die Bank ihren Geschäftsbereich Business Banking weiter aus. Im ersten

Schritt erhalten dazu Selbständige sowie kleine und mittlere Unternehmen mit

Sitz in Deutschland und mindestens einem Jahr Geschäftstätigkeit ab

Kontoeröffnung des Business Extra-Kontos 3,75 Prozent p.a. Zinsen für die ersten

sechs Monate. Danach können sie ihr Kapital zu einem Zinssatz in Höhe von 1,5

Prozent p.a. anlegen und so nachhaltig vom gestiegenen Zinsumfeld profitieren.



"Was für Privatkunden heute wieder selbstverständlich ist, machen wir jetzt auch

für Geschäftskunden möglich: Mit unserem Business Extra-Konto bieten wir ein

attraktives und kostenfreies Tagesgeldkonto, auf dem Unternehmerinnen und

Unternehmer ihr freies Betriebsvermögen verzinst anlegen können und flexibel

bleiben", sagt Nadine Methner, Head of Business Banking ING Deutschland. "Für

uns ist das ein wichtiger Schritt in unserer Ambition, das Business Banking als

dritte Säule neben dem Privatkunden- und Firmenkunden-Geschäft aufzubauen. Wir

werden unser Angebot für kleine und mittlere Unternehmen kontinuierlich und

sukzessive mit dem Ziel erweitern, alle relevanten Finanzdienstleistungen aus

einer Hand einfach und digital anzubieten", sagt Nadine Methner.