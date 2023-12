Ölpreise geben moderat nach - US-Produktion auf Rekordniveau

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag bis zum Mittag moderat nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 79,37 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 32 Cent auf 73,90 Dollar.

Etwas belastet wurden die Rohölpreise durch die eher trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Ansonsten fielen die Impulse im Vormittagshandel gering aus. Vor den anstehenden Feiertagen dürften sich die Marktteilnehmer zunehmend aus dem Handel verabschieden.