Nexus gibt Genehmigungen und Explorationspläne für Wray Mesa sowie Gewährung von RSUs bekannt

„Wir freuen uns, dass wir unser erstes Bohrprogramm beim Projekt Wray Mesa rasch durchführen können“, sagte Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium Corp. „Die erste Genehmigung bietet angesichts des Umfangs der Genehmigungen ein hohes Maß an Flexibilität, was es uns ermöglicht, unser erstes Bohrprogramm in Abhängigkeit der Ergebnisse zu erweitern oder zu ändern.“

Das erste Phase-1-Bohrprogramm soll insgesamt bis zu 10 Bohrlöcher im Projektgebiet umfassen, wobei der Schwerpunkt sowohl auf der Bestätigung hochgradiger historischer Bohrergebnisse als auch auf der Erweiterung der bekannten Mineralisierungszonen liegt. Im Rahmen des Bohrprogramms werden Diamantkernbohrungen zur Durchschneidung der mineralisierten Zonen durchgeführt, die wertvolle Einblicke in die Geologie, Stratigraphie und Ausrichtung liefern sowie die Untersuchung des Potenzials für eine Vanadiummineralisierung ermöglichen werden, die zuvor nicht mittels historischer Bohrungen erprobt wurde. Die Höhepunkte der historischen Bohrungen beinhalten 7,0 ft mit einem Gehalt von 0,94 % eU3O8 (WMD-08-031), 5,0 ft mit einem Gehalt von 0,98 % eU3O8 (WMD-260-80) sowie 4,2 ft mit einem Gehalt von 0,52 % eU3O8 (W-07-004). Das Unternehmen hat Harrison Land Services LLC aus Moab (Utah) mit den Bohrungen beauftragt, die voraussichtlich im ersten Quartal 2024 beginnen werden.

Das Projekt Wray Mesa umfasst 6.282 Acres und wurde bereits in den 1980er Jahren umfassend erkundet, wobei über 500 Bohrlöcher gebohrt wurden, die vier mineralisierte Hauptzonen beschrieben haben: Dylan, Ajax, Whiskey und Carlin. Die Mineralisierung im Konzessionsgebiet kommt in einer Tiefe von 500 bis 750 ft vor, wobei die mittels Bohrungen definierte Mineralisierung zwischen 25 und 75 ft liegt. Die Mineralisierung ist charakteristisch für in Sandstein enthaltene tafelförmige Lagerstätten, bei denen das Uran in reduzierten und alterierten Sandsteinen sowie in Sandstein-Schlammsteinen in großen Flussbetten im Upper Salt Wash Member der Formation Morrison vorkommt.