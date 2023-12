GoldMining ist eine sogenannte „GoldBank“, deren Geschäftsmodell darin besteht, in Baisse-Phasen hochkarätige Projekte zu möglichst günstigen Konditionen aufzukaufen und in Hausse-Phasen möglichst hochpreisig wieder zu verkaufen beziehungsweise Entwicklungspartner dafür zu generieren. 2022 gelang ein erstes großes Optionsgeschäft, als man das Almaden-Projekt an NevGold abgeben konnte. Dieses Geschäft kann GoldMining bis zu 16,5 Millionen CA$ einbringen, während GoldMining 2020 gerade einmal 1,15 Millionen CA$ dafür bezahlen musste. Zudem besitzt man enormes Aufwärtspotenzial durch ein von NevGold erhaltenes Aktienpaket. Weiterhin hält man ein Aktienpaket an U.S.GoldMining, einer Gesellschaft, die 2023 ausgegliedert und in die das US-Projekt Whistler eingebracht wurde. Insgesamt hat GoldMining aktuell über 15 Projekte im Portfolio. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine hohe Beteiligung an der Royalty-Gesellschaft Gold Royalty, was eine hohe, jährliche Dividendenrendite garantiert.

Rund 23 Millionen Unzen Goldäquivalent auf der Habenseite

GoldMining konnte in den vergangenen Jahren bereits einige hochkarätige Akquisitionen tätigen und dabei eine Ressourcenbasis von mittlerweile mehr als 19,4 Millionen Unzen Gold nachweisen. Inklusive aller weiteren Rohstoffe, namentlich Silber und Kupfer, verfügen GoldMinings Projekte sogar über rund 23,3 Millionen Unzen Goldäquivalent. Die wichtigsten Projekte werden im Folgenden vorgestellt. Zudem ist man indirekt zu etwa 80% an U.S.GoldMinings Whistler-Projekt beteiligt, welches weitere 9,4 Millionen Unzen Gold beherbergt.

Para State Projects - Brasilien

7 der 15 Projekte liegen innerhalb beziehungsweise knapp außerhalb des brasilianischen Bundesstaats Para State. 4 davon besitzen bereits eine Ressourcenbasis von zusammengenommen knapp 3,5 Millionen Unzen Gold.

Mit 711.800 Unzen Gold in der angezeigten und 716.800 Unzen in der abgeleiteten Kategorie ist Sao Jorge das führende der Para State Projects. Es handelt sich dabei um ein Open-Pit-Projekt mit durchschnittlichen, angezeigten Graden von 1,55 Gramm Gold je Tonne Gestein (g/t).

Cachoeira verfügt über 692.000 Unzen in der angezeigten und 538.000 Unzen in der abgeleiteten Kategorie und über insgesamt drei separate Vorkommen im westlichen Lizenzbereich. Der östliche Bereich der Scherzone ist hingegen noch nicht hinlänglich untersucht worden. Die bislang gebohrten Löcher wurden durchschnittlich bis in eine Länge von 100 Meter vorangetrieben. Damit ergibt sich für Cachoeira ein hohes Explorationspotenzial in die Tiefe hin.

Die anderen 5 Projekte wurden bis dato nur sporadisch nach Goldvorkommen untersucht, wobei für drei davon noch überhaupt keine Ressourcenschätzung vorliegt.

Para State weist eine exzellent ausgebaute Infrastruktur aus. Zudem besitzt der Bundesstaat einen sehr niedrigen Körperschaftssteuersatz von nur 15,25%. Zum Vergleich: Die meisten anderen brasilianischen Bundesstaaten verlangen 34%. Für interessierte Entwicklungsgesellschaften bietet sich dort also ein sehr gutes Umfeld.

Titiribi & La Mina Gold Project - Kolumbien

Von Nord nach Süd zieht sich der so genannte Mid-Cauca Belt quer durch Kolumbien. Dieser gilt als einer der perspektivischsten Goldgürtel der Welt und lieferte allein in den vergangenen 10 Jahren Funde von etwa 100 Millionen Unzen Gold. Der gesamte Goldgürtel gilt trotzdem im Vergleich zu anderen Regionen Südamerikas als unterexploriert. Die beiden Gold-Kupfer-Porphyre beziehungsweise epithermalen Goldlagerstätten Titiribi und La Mina liegen etwa 100 Kilometer südwestlich von Medellin und gehören GoldMining zu 100%. Sie sind an eine exzellente Infrastruktur angeschlossen und beherbergen bereits Büros, Bohrkernlager und eine Stromversorgung. Mehrere Bohrareale wurden zwar identifiziert, bislang aber noch nicht weiter nach entsprechenden Vorkommen untersucht. Eine im Juli 2023 veröffentlichte PEA errechnete allein für La Mina einen nachsteuerlichen Gegenwartswert (NPV 5%) von 274 Millionen US$ sowie eine nachsteuerliche Rentabilität (IRR) von 14,2%. Die anfänglichen Kapitalkosten wurden mit rund 425 Millionen US$ angegeben, die All-In-Sustaining-Kosten mit 1.142 US$ je Unze. Die relativ konservativen Preisannahmen von 1.750 US$ pro Unze Gold, 21 US$ pro Unze Silber und 3,50 US$ je Pfund Kupfer geben weiteren Spielraum nach oben. GoldMining konnte auf La Mina erst kürzlich sehr gute Bohrresultate erhalten. So stieß man unter anderem auf 345 Meter mit 0,74g/t Goldäquivalent sowie auf 431 Meter mit 0,73g/t Goldäquivalent und auf 118 Meter mit 1,01g/t Gold und auf 118 Meter mit 1,01g/t Goldäquivalent im Bereich des La Garrucha Zielgebiets. Die jüngste Ressourcenschätzung erbrachte allein für La Mina eine angezeigte Ressource von 1,15 Millionen Unzen Gold und eine abgeleitete Ressource von 1,45 Millionen Unzen Gold. Titiribi verfügt über 7,88 Millionen Unzen Goldäquivalent in den gemessenen und angezeigten Kategorien sowie 3,62 Millionen Unzen Goldäquivalent in der abgeleiteten Kategorie.

Yarumalito Project – Kolumbien

Das Yarumalito Goldprojekt liegt etwa 60 Straßenkilometer südlich von Titiribi und umfasst 1.453 Hektar. Es verfügt über eine abgeleitete Ressource von 1,23 Millionen Unzen Gold und 129 Millionen Pfund Kupfer. Bei Bohrarbeiten konnten mehrere Abschnitte mit hohen Goldgraden nachgewiesen werden. So etwa 2,10 Meter mit 12,67g/t und 1,85 Meter mit 33,75g/t Gold. Überaus wichtiger sind allerdings die niedrig-gradigen, langen Abschnitte von unter anderem 257 Metern mit 0,51g/t, 250 Meter mit 0,51g/t und 141,4 Meter mit 0,77g/t Gold, was auf eine hohe Tonnage schließen lässt. Im März 2022 konnte man eine 1%ige Net-Smelter-Royalty erfolgreich zurückkaufen.

Crucero Project – Peru

Das Crucero Project liegt ganz im Südosten Perus, innerhalb des so genannten Orogenic Gold Belts und umfasst drei Minen- und fünf Explorationslizenzen auf 4.600 Hektar. Die A1 Lagerstätte beherbergt mindestens 993.000 Unzen Gold in der angezeigten und 1,147 Millionen Unzen in der abgeleiteten Kategorie. Darüber hinaus verfügt das Projekt über ein hohes Explorationspotenzial, da gleich mehrere weitere Ziele bis dato noch nicht mittels Bohrungen untersucht wurden.

Yellowknife Gold Project – Northwest Territories, Kanada

Das Yellowknife Gold Projekt besteht aus mehreren Grundstücken (Nicholas Lake, Ormsby, Goodwin Lake, Clan Lake und Big Sky), die Teile des Yellowknife Greenstone Belts von 17 bis 100 Kilometer nördlich der Stadt Yellowknife umfassen. Auf GoldMinings Projektgebieten wurden in der Vergangenheit bereits über 60 Millionen Dollar in die Exploration, die untertägige Erschließung und Camps investiert. Direkt neben der ehemaligen Discovery Mine befinden sich die beiden hochgradigen Zielareale Ormsby und Bruce, etwa 10 Kilometer entfernt das Zielgebiet Nicholas. Im März 2019 konnte GoldMining eine erste eigene Ressourcenschätzung für Yellowknife vorlegen. Demnach verfügt das Projekt über mindestens 14,1 Millionen Tonnen Gestein mit durchschnittlich 2,33g/t Gold (entspricht 1,059 Millionen Unzen) in der angezeigten Kategorie und 9,3 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 2,47g/t Gold (739.000 Unzen) in der abgeleiteten Kategorie.

Rea Uran-Projekt – Alberta, Kanada

Ein weiterer Trumpf im Ärmel ist das Rea Uran-Projekt im westlichen Bereich des Athabasca Basin, des aktuell heißesten Uran Hot-Spots weltweit. Mit seinen 125.000 Hektar besitzt es Distrikt-Potenzial. Es umschließt Oranos (ex-AREVA) hochgradige Maybelle Lagerstätte, die unter anderem bereits 17,7% U3O8 über 5 Meter hervorbrachte. Angesichts des Portfolios von GoldMining an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in ganz Amerika mag es für einige überraschend sein, dass das Unternehmen Eigentümer des großen und viel versprechenden Uranprojekts Rea im westlichen Athabasca-Becken in Kanada ist. GoldMining arbeitet aktiv daran, seine Explorationsbemühungen zu reaktivieren und plant, mit den lokalen Interessenvertretern zusammenzuarbeiten, um einen schrittweisen Ansatz zu entwickeln, mit dem man den Wert dieses weitgehend unerkannten Vermögenswertes ans Tageslicht bringen kann. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen weitere Ankündigungen zu seinen Plänen machen, eine große regionale Scherungszone 9 Kilometer entlang des Streichens der hochgradigen, oberflächennahen Uranmineralisierung bei der Lagerstätte Dragon Lake anzupeilen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entdeckungen Arrow von NexGen und Spitfire von Purepoint Uranium Group innerhalb einer ähnlichen regionalen Scherungszone etwa 7 bzw. 13 Kilometer nordöstlich der Lagerstätte Triple R von Fission liegen, ist man bei GoldMining der Ansicht, dass es ein gutes Potenzial für die Entdeckung weiterer Lagerstätten entlang der MRSZ gibt. GoldMinings Partner Orano arbeitet dort ebenso aktiv an der Exploration des Maybelle Projekts. Rea gehört GoldMining zu 75%, während Orano die restlichen 25% hält. Ähnlich wie Whistler könnte auch Rea in Zukunft in eine separate Gesellschaft ausgegliedert werden, wovon GoldMining-Aktionäre einen Anteil als Sonderdividende erhalten könnten.

