Wirtschaft Experte zweifelt an Verdreifachung der Atomkapazitäten bis 2050

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mycle Schneider, Herausgeber des Weltnuklearberichts (WNISR), hält es für ausgeschlossen, dass die globalen Atomkapazitäten bis 2050 verdreifacht werden können. "Es geht nicht", sagte Schneider in einem Podcast des Senders ntv.



Das wären weit über 1.000 Atomkraftwerke, die in nur 27 Jahren gebaut werden müssten. Für solche Projekte komme aber nur eine Handvoll Unternehmen infrage, die "bereits mit den existierenden Reaktorflotten bis an die Grenze ausgelastet" seien. Als Beispiel nennt der Atomexperte die Insolvenz des US-Konzerns Westinghouse im Jahr 2017, nachdem gleich zwei Atomprojekte aus dem Ruder liefen. "Beim französischen Pendant Framatome sieht es ähnlich aus", sagte Schneider.