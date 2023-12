Deutsche Anleihenkurse geben moderat nach

Der Handel am Anleihemarkt verlief ohne entscheidende Impulse. Zwischenzeitliche Gewinne konnten nicht gehalten werden. Am Nachmittag dürften Anleger auf Konjunkturdaten aus den USA schauen. Es werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Wachstumszahlen zum Sommerquartal erwartet. Außerdem steht ein Frühindikator aus der Industrie auf dem Programm.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag bis zum Mittag im Kurs moderat gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank zuletzt um 0,20 Prozent auf 137,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 1,98 Prozent. Am Vortag war sie erstmals seit März unter die runde Marke von zwei Prozent gefallen.

In der Türkei verlangsamte die Notenbank indes ihr Straffungstempo. Nach mehreren Zinsanhebungen um 5,0 Prozentpunkte folgte am Donnerstag eine Anhebung um 2,5 Punkte. Obwohl der Leitzins mit 42,5 Prozent immer noch deutlich unter der Inflationsrate von rund 62 Prozent liegt, stellten die Währungshüter ein Ende der Zinsanhebungen in Aussicht. "Der Ausschuss beabsichtigt, den Straffungszyklus so bald wie möglich abzuschließen", heißt es in einer Mitteilung.

Die Währungshüter haben unter der seit Sommer amtierenden Chefin Hafize Gaye Erkan ihre Geldpolitik deutlich gestrafft, nachdem sie zuvor lange gezögert hatten. Als wesentlicher Grund galt die Ablehnung hoher Zinsen durch Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der sich zuletzt mit öffentlichen Äußerungen zur Geldpolitik aber zurückgehalten hat./bgf/jsl/mis

