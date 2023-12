FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag zugelegt. Im Mittagshandel stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,0985 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0944 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte von einer Dollar-Schwäche. Der Dollar gab zu allen wichtigen Währung nach. In der Eurozone wurden nur wenige Daten veröffentlicht. Die Stimmung in französischen Unternehmen hat sich zum Jahresende hin etwas verbessert. Das vom Statistikamt Insee erhobene Geschäftsklima stieg etwas an. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Der Euro reagierte kaum auf die Daten.