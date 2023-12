Gilead, einst als Biotech-Ikone gefeiert, hatte in den vergangenen Jahren mit der Konkurrenz und Kostendruck zu kämpfen, was zu einem Absturz von 101,19 Ende 2015 auf 62,55 US-Dollar Ende 2018 führte. Seitdem hat sich die Aktie, die zuletzt bei 78,59 US-Dollar notierte, in einer Bandbreite bewegt, ohne klare Richtung.

Die Stärke von Gilead liegt in ihrem führenden HIV-Geschäft. Analysten prognostizieren ein Wachstum in diesem Segment auf etwa 28 Milliarden US-Dollar bis 2025. Besonders das 2018 eingeführte HIV-Medikament Biktarvy zeige Potenzial mit einem erwarteten Umsatz von fast 14 Milliarden US-Dollar bis 2027. Gilead arbeitet daran, die kürzlich gestiegenen Forschungs- und Entwicklungskosten zu senken, was laut Barron's zu einer Steigerung der Margen und einem jährlichen Gewinnwachstum von etwa sechs Prozent bis 2025 auf 7,60 US-Dollar pro Aktie führen dürfte.