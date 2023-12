Paranoia Games siegt mit "Big Mighty Wheels" beim Spieleentwickler-Wettbewerb von AirConsole und der BMW Group

Zürich (ots/PRNewswire) - Bei der Game Developer Competition von AirConsole und

der BMW Group, die im März 2023 auf der GDC in San Francisco angekündigt wurde,

sind Dutzende von Spieldemos von talentierten Entwicklerinnen und Entwickern aus

der ganzen Welt eingetroffen. Nach der Auswahl von vier Finalisten haben

AirConsole und die BMW Group nun die Freude, den Hauptpreis an "Big Mighty

Wheels" von Paranoia Games zu vergeben. Dieser Preis beinhaltet die Finanzierung

des Spiels sowie die Möglichkeit, die Zentrale der BMW Group in München zu

besuchen, um die Spieldemo in einem Auto mit der AirConsole-Plattform zu

spielen.



"Big Mighty Wheels" wird eine attraktive Ergänzung des rasant wachsenden

Spieleportfolios von AirConsole für Autos sein. Passenderweise ist das Spiel ein

Arcade-Fahrspiel, das die einzigartigen lokalen Multiplayer-Funktionen von

AirConsole demonstriert und ein stark kooperatives Verhalten von den Spielern

verlangt.