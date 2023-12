DZ-Bank-Analyst Markus Leistner sieht nach dem starken Run nun eine Neubewertung auf den Tech-Wert zukommen. In seiner jüngsten Analyse stuft Leistner die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" herunter. Dies reflektiert eine Anpassung an die gestiegene Bewertung der Aktie, die mittlerweile einen deutlichen Aufschlag gegenüber der Konkurrenz aufweist. "Eine weitere Ausweitung der Prämie erscheint uns nicht gerechtfertigt", so Leistner.

Zu den beliebtesten Serien zählte die Eigenproduktion „The Night Agent“, die mit rund 812 Millionen Streamingstunden einen neuen Rekord aufstellte. Leistner betont in seiner Analyse auch die Einführung eines werbefinanzierten Abomodells, das zu einer weiteren Diversifizierung der Einnahmequellen beiträgt.

In Ländern, in denen dieses Modell verfügbar ist, entschieden sich bereits 30 Prozent der Neukunden für diese Option. Die Transparenz in der Offenlegung von Streamingstunden, eine Reaktion auf Forderungen von Hollywood-Gewerkschaften, wird ebenfalls positiv gesehen.

Trotz des Erfolgs sieht Leistner keine Rechtfertigung für eine weitere Ausweitung der Bewertungsprämie. Der Wettbewerb im Streamingmarkt bleibe intensiv, und Netflix muss seine Position durch ständige Innovation und attraktive Inhalte behaupten. Das Ende des Passwortteilens, das werbefinanzierte Modell und kontinuierliche Hits wie "One Piece", "Squid Game: The Challenge" und "The Crown" seien entscheidend für das weitere Wachstum.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion