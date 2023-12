Yanfeng und TactoTek kooperieren, um zukünftige Anwendungen im Fahrzeuginnenraum zu verbessern / Yanfeng erweitert Portfolio für Beleuchtungslösungen (FOTO)

Neuss, Deutschland / Oulu, Finnland (ots) - Yanfeng, ein weltweit führender

Automobilzulieferer, und TactoTek, ein Pionier und Marktführer im Bereich

intelligenter Oberflächentechnologien, werden gemeinsam hochintegrierte

Mensch-Maschine-Schnittstellen-Lösungen (HMI) für zukünftige

Smart-Cabin-Anwendungen entwickeln. Ziel dieser Partnerschaft ist es,

fortschrittliche Beleuchtungs- und Bedienkonzepte sowie verschiedene dekorative

Oberflächen in einem tief integrierten Produktansatz zu kombinieren. Dadurch

wird eine außergewöhnliche Designflexibilität ermöglicht.



Yanfeng hat die strategische Entscheidung getroffen, das Injection Molded

Structural Electronics Portfolio (IMSE) von TactoTek als technologischen

Baustein in sein weltweites Smart-Cabin-Geschäft zu integrieren. Ziel ist es,

das Gesamterlebnis des Nutzers zu verbessern, indem innovative

Beleuchtungskonzepte mit funktionalen Elementen wie HMI, haptisches Feedback und

Display-Integration kombiniert werden.





Dieser Ansatz ermöglicht es Yanfeng, sich auf neue Trends in derAutomobilindustrie, einschließlich des autonomen Fahrens, einzustellen und sichmit fahrfremden Aufgaben, den Non-Driving related Tasks (NDRTs), zu befassen, umzukünftig smarte Fahrzeuginnenräume zu gestalten und das Fahrerlebnis neu zudefinieren.Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, ein einzigartiges Benutzererlebnis imFahrzeug zu schaffen, indem die nahtlose Integration der Beleuchtungselemente inalle Oberflächen des zukünftigen Fahrzeuginnenraums beschleunigt wird. DieIMSE-Technologie bietet einzigartige Design- und Gestaltungsprinzipen, dieschlanke, kompakte Produktkonfigurationen und eine unkonventionelle Formgebungermöglichen."Die Partnerschaft mit TactoTek ist eine hervorragende Ergänzung unseresglobalen Technologieportfolios für zukünftige Smart-Cabin-Anwendungen. Sie istals langfristiges Engagement angelegt. Gemeinsam können wir innovative undintegrierte Beleuchtungslösungen anbieten, die auf die Bedürfnisse unsererKunden in der Automobilindustrie zugeschnitten sind", erklärt Patrick Nebout,Chief Technology Officer bei Yanfeng Technology."Durch die Bündelung unsererKompetenzen können wir Design- und Entwicklungsaktivitäten beschleunigen. Davonprofitieren unsere Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette.""Die führende Rolle, die Yanfeng in der Branche einnimmt, ist von entscheidenderBedeutung für den raschen Wandel in der Automobilindustrie. Mit unsererIMSE-Technologieplattform wollen wir im Rahmen dieser Partnerschaft die visuelleAnmutung, das haptische Erlebnis und die Funktionalität von Fahrzeuginnenräumennahtlos miteinander verbinden. Gemeinsam schaffen wir Erlebnisse für den