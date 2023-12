Zweite Generation des Skoda Kodiaq ab sofort bestellbar (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Zum Marktstart bietet Skoda den neuen Kodiaq mit zwei

Antriebsvarianten in der Ausstattung Selection an



> Ab dem ersten Quartal 2024 wird die zweite Kodiaq-Generation ab 41.990 Euro(1)

mit dem 1,5 TSI 110 kW (150 PS)(1) erhältlich sein



> Exterieur mit Elementen der neuen Designsprache Modern Solid, neues

Interieurkonzept mit Skoda Smart Dials sowie neue und verbesserte

Assistenzsysteme





Seite 2 ► Seite 1 von 2

> Weitere Ausstattungen und Motor-Getriebe-Varianten treten im Frühjahr 2024 anAuf die Weltpremiere im Oktober folgt der Bestellstart: Die zweite Generationdes erfolgreichen Skoda SUV Kodiaq steht ab sofort bereit. Zunächst bietet Skodadie Ausstattungslinie Selection an. Für 45.500 Euro erhalten Kunden den neuenKodiaq in Kombination mit dem 110 kW (150 PS) starken 2,0 TDI inklusive7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,9 - 5,3l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 155 - 139 g/km (WLTP-Werte)). Der 1,5 TSIMild-Hybrid wird das Angebot im ersten Quartal 2024 ergänzen, der Einstiegspreisdes neuen Kodiaq wird dann 41.990 Euro betragen.Mit einer gegenüber dem Vorgänger um mehr als sechs Zentimeter gewachsenenFahrzeuglänge bietet die zweite Skoda Kodiaq-Generation noch mehr Platz für biszu sieben Passagiere und Gepäck. Der Hersteller hat das emotionale undskulpturale Design des großen SUV verfeinert, das Ergebnis ist ein präsentererund robusterer Auftritt. Neben den kantigen Radausschnitten fällt vor allem dieneue visuelle Identität von Skoda ins Auge. Auch die Aerodynamik erfuhrVerbesserungen: Der cw-Wert beträgt 0,282.Im Mittelpunkt des neugestalteten Interieurs steht das bis zu 13 Zoll großeInfotainmentdisplay. Darunter befinden sich die innovativen Skoda Smart Dials,die auf clevere Art und Weise haptische mit digitalen Bedienungselementenverbinden. Wie beim Enyaq und beim neuen Superb können Kunden beim neuen Kodiaqnun aus unterschiedlichen Design Selections wählen.Umfangreich ausgestattet: der Skoda Kodiaq SelectionSkoda rüstet den ab 45.500 Euro erhältlichen Kodiaq Selection mitHauptscheinwerfern und Rückleuchten in LED-Technologie aus. 18 Zoll großeLeichtmetallfelgen im Design Mazeno Aero Silber glanzgedreht unterstreichen denrobusten Auftritt des großen SUV. Die Design Selection Loft schafft einegemütliche Atmosphäre in klassischen Grau- und Schwarztönen mit Sitzbezügen auseinem Stoff-Mikrofaser-Mix. Die digitalen Drehregler (Skoda Smart Dials) unterdem freistehenden 10-Zoll-Infotainmentdisplay ermöglichen den schnellen Zugriffauf zahlreiche Fahrzeugfunktionen.Der Skoda Kodiaq Selection verfügt serienmäßig über die 3-Zonen-Klimaanlage