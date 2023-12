"Hybridfahrzeuge werden im Jahr 2024 in den USA stark an Popularität gewinnen", zitiert Barron‘s Nelson. "Die jüngsten Trends deuten darauf hin, dass die US-Verbraucher den Wert von Hybridfahrzeugen zu erkennen beginnen.“ Der Anteil von Hybridfahrzeugen an den US-Autoverkäufen ist 2023 mit etwa acht Prozent stark gestiegen, gegenüber etwa fünf Prozent im Jahr 2022. Der Preis sei ein Teil des Grundes, so Nelson. "Der durchschnittliche Hybrid-Transaktionspreis von 42.400 US-Dollar war bisher im Jahr 2023 niedriger als der Durchschnittspreis von 44.800 US-Dollar für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor."

So erwartet der Analyst einen neuen Tesla – ein kleineres, preisgünstigeres Fahrzeug, das irgendwann im Jahr 2024 auf den Markt kommen wird. Für Tesla kann ein neues Modell das Wachstum wieder ankurbeln. Es wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 etwa 1,8 Millionen Einheiten und im Jahr 2024 2,1 Millionen Einheiten ausliefern wird. Das wären weniger als 20 Prozent Wachstum und weit entfernt von den durchschnittlich 50 Prozent, die das Unternehmen jährlich anstrebt. Für die Branche ist die Bezahlbarkeit der Schlüssel. Das Absatzwachstum bei batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) verlangsamt sich zum Teil aufgrund eines Mangels an Produkten.

Der traditionelle Verbrennungsmotor und das Getriebe kosten immer noch weniger als ein Elektromotor und Batterien. Das wird sich ändern, da die Batteriekosten sinken. "EVs werden 2024 in den USA fast die Preisgleichheit mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor erreichen", so Nelson. Und weiter: "Nach den aggressiven Preissenkungen verschiedener Autohersteller in Verbindung mit erhöhten Anreizen werden E-Fahrzeuge die Preisgleichheit mit dem Durchschnittspreis für alle Fahrzeuge erreichen."

Lordstown Motors hat im Juni Insolvenzschutz beantragt. Nelson sieht noch weitere Unternehmen in diesem Sektor, nennt aber keine Namen, die seiner Meinung nach als nächstes fallen werden. Der Analyst merkt jedoch an, dass Rivian, Polestar, Lucid und Fisker nicht "annähernd profitabel sind und ihre Barmittel in einem Maße verbrauchen, das ihre Überlebensfähigkeit gefährden könnte".

Während sich die Lage allgemein verbessert, werde Europa am wenigsten davon profitieren, glaubt Nelson. Die europäischen Verkäufe haben sich 2023 gut erholt und sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 Prozent gestiegen. Nelson glaubt jedoch nicht, dass sich dies 2024 wiederholen wird, und er hält nichts von großen europäischen Auto-Aktien.

Das Durchschnittsalter der Autos ist in den letzten drei Jahrzehnten um etwa fünf Jahre gestiegen. Das liegt zum Teil an der verbesserten Qualität, aber auch an den hohen Preisen und dem geringeren Lagerbestand der Händler, weshalb die Menschen lieber reparieren als kaufen. Nelson weist darauf hin, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Trend am Aktienmarkt auszunutzen und nennt dabei Aktien von Zulieferern für den Ersatzteilmarkt wie O'Reilly Automotive und AutoZone.

Die Top-Auto-Aktie für das kommende Jahr mit der besten Wertentwicklung im US-Autohandel wird seiner Meinung nach die AutoNation-Aktie sein. Sein Kursziel liegt bei 180 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von etwa 22 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion