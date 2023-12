BPI Seit Jahrzenten im Einsatz für sichere Arzneimittel (FOTO)

Berlin (ots) - Arzneimittel durchlaufen in ihrem Lebenszyklus weit mehr

Kontrollen als jedes andere Produkt in Deutschland. Erst wenn sichergestellt

wurde, dass ein Arzneimittel unbedenklich, qualitativ hochwertig und wirksam

ist, wird es durch die Behörden zugelassen und darf in Deutschland in die

Versorgung. Doch bevor es zum Einsatz kommt, muss jeder Wirkstoff auf dem Weg

von der Forschung bis zum fertigen Produkt, erstmal eine Reihe von nicht

klinischen Tests und klinischen Prüfungen bestehen. Auch nach der Zulassung wird

es kontinuierlich überwacht. Es gibt nur wenige Branchen, in denen die

Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität eines Produktes so engmaschig überwacht

wird, wie in der Pharmaindustrie. Dafür sorgen nationale und europäische Gesetze

- aber auch die pharmazeutischen Unternehmer selbst. Eine gute Nachricht! Dr.

Sigrid Lang, Geschäftsfeldleiterin Arzneimittelsicherheit/Pharmakovigilanz beim

Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) gibt einen Überblick, in

welchen Bereichen sich der BPI und seine Mitgliedsunternehmen seit vielen

Jahrzehnten für die Arzneimittelsicherheit einsetzen.



BPI ist Vorreiter und setzt Meilensteine bei der Arzneimittelsicherheit