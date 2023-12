PEKING (dpa-AFX) - In China wachsen die Verkäufe von Pkw mit alternativen Antrieben im laufenden Jahr stark. Die Auslieferungen erhöhen sich 2023 voraussichtlich um 36,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Branchenverband PCA am Donnerstag in Peking mitteilte. Im Dezember dürfte das Wachstum sogar bei 46,6 Prozent liegen. Insgesamt stiegen die Pkw-Verkäufe im ablaufenden Jahr wohl um 5,2 Prozent. Damit zog das Wachstum im Vergleich zum trägeren Vorjahr ein wenig an.

